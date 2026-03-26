È deceduto a 79 anni il ex calciatore Beppe Savoldi, come comunicato dal figlio sui social. La notizia ha suscitato reazioni tra gli appassionati di calcio e i tifosi delle squadre in cui aveva giocato. La sua scomparsa è stata confermata attraverso un messaggio pubblicato online, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morto Beppe Savoldi, 79 anni. Lo annuncia sui social il figlio Gianluca. L’ex attaccante del Bologna e del Napoli fu ribattezzato ‘mister due miliardi’ per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo. “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe”. Si apre così il post pubblicato sui suoi profili social da Gianluca Savoldi, anche lui ex calciatore e ora allenatore. “I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto cio, pur travolti dal dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Se ne è andato in altra dimensione”: addio Beppe Savoldi

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