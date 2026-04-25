Addio a Luigi Ortolano | scompare il pilastro del calcio pescarese

È scomparso Luigi Ortolano, fondatore della squadra di calcio Renato Curi, all’età di 80 anni a Milano. Ortolano, presidente della società e dirigente Edison, ha avuto un ruolo importante nel calcio della provincia di Pescara. La sua morte lascia un vuoto nel mondo sportivo locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle fonti della società e dagli organismi sportivi.

? Cosa sapere Luigi Ortolano, fondatore della Renato Curi, è deceduto all'età di 80 anni a Milano.. Il presidente della società e dirigente Edison lascia un vuoto nel calcio abruzzese.. Il mondo del calcio pescarese si scopre improvvisamente più vuoto dopo la scomparsa di Luigi Ortolano, avvenuta all’età di 80 anni presso il policlinico di Milano, lasciando un vuoto profondo tra i campi e le società della zona. Tra i vicoli e le strutture sportive della provincia, il nome di Ortolano è sempre stato sinonimo di passione e dedizione. Fondatore e presidente della U.s. Marconi — realtà che dal 1977 ha preso il nome di Renato Curi — ha segnato la storia del movimento dilettantistico locale con una costanza che pochi possono vantare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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