Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto con la squadra e si appresta a lasciare il club alla fine della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si conclude così il suo periodo con la maglia azzurra. Juan Jesus ha giocato con il club per diversi anni, ma a ora l’accordo non verrà rinnovato. La sua partenza sarà ufficializzata al termine delle competizioni in corso.

Si va verso l’addio alla maglia azzurra per il difensore brasiliano Juan Jesus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è formalmente simile ad altre, ma sostanzialmente diversa: il suo futuro sarà lontano da Napoli. Il difensore brasiliano, che a giugno compirà 35 anni, è già libero di accordarsi con un nuovo club. Eppure, la sua storia in azzurro resta significativa. Arrivato tra lo scetticismo generale su richiesta di Spalletti, Juan Jesus ha ribaltato i giudizi: “è stato protagonista delle ultime stagioni e della conquista dei trofei”, sottolinea il quotidiano. Con lavoro e sacrificio si è ritagliato spazio e rispetto, diventando una pedina affidabile e un punto di riferimento nello spogliatoio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Juan Jesus niente rinnovo, sarà addio a fine stagione

Notizie correlate

Napoli, Juan Jesus potrebbe dire addio a fine stagione. Schira: “Rinnovo? Più no che sì”Il futuro di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza.

Juan Jesus è l’insostituibile di Antonio Conte: il difensore sarà premiato a fine stagione?Quando il suo futuro sembrava lontano da Napoli, Juan Jesus ha scelto di rispondere nel modo più concreto possibile: con il lavoro quotidiano e con...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, le scelte di Conte contro la Lazio: Beukema al posto di Juan Jesus; Rinnovo Juan Jesus, non c'è accordo tra le parti: Si va verso l'addio; Trionfo Napoli, Conte ritrova il vero De Bruyne. Bel gesto di Juan Jesus; Napoli, le gerarchie di Conte: Juan Jesus paga l'errore col Parma, spazio a Beukema.

Per Juan Jesus niente rinnovo, sarà addio a fine stagioneSe cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e ... forzazzurri.net

Juan Jesus, addio a fine stagione! CdS: niente rinnovo, storia ai titoli di codaSi chiude un capitolo importante in casa Napoli. Juan Jesus è destinato a lasciare il club al termine della stagione. tuttonapoli.net

Futuro in bilico per Juan Jesus Che scelta prendereste sul difensore brasiliano - facebook.com facebook