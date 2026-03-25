Napoli Juan Jesus potrebbe dire addio a fine stagione Schira | Rinnovo? Più no che sì

Il futuro di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola al Napoli è ancora incerto, poiché entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a fine stagione. Con l’avvicinarsi della conclusione dell’annata, le trattative per i rinnovi sono diventate un punto di attenzione per la società. Secondo alcune fonti, il rinnovo di Juan Jesus appare improbabile, con un possibile addio al termine dell’attuale campionato.

Il futuro di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza e, con l’avvicinarsi della fine della stagione, il tema dei rinnovi diventa sempre più centrale nelle strategie del club azzurro. La situazione più delicata sembra essere quella legata al difensore brasiliano. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli non appare particolarmente intenzionato a proseguire il rapporto con Juan Jesus. Le parole sono piuttosto chiare: il rinnovo è attualmente in stand-by e ogni decisione verrà rimandata al termine della stagione, ma la sensazione è che la bilancia penda più verso un addio che verso una permanenza. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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