È scomparso don Vittorio Burattini, figura nota nella Maremma per aver dedicato cinquant'anni alla vita religiosa e alla promozione culturale. Gli studenti che lo hanno incontrato nel corso degli anni lo ricordano come un punto di riferimento nel mondo della cultura locale. Durante la sua attività, ha svolto il ruolo di parroco mantenendo anche un impegno nella conservazione degli archivi storici della zona.

? Cosa scoprirai Chi erano gli studenti che lo consideravano un pilastro culturale?. Come ha unito la missione di parroco alla conservazione degli archivi?. Quali legami profondi ha creato tra la Maremma e la cultura classica?. Dove si svolgerà il saluto finale guidato dal vescovo Bernardino?.? In Breve Esequie a Castell’Azzara lunedì 4 maggio alle ore 10.30 con il vescovo Bernardino.. Sacerdote nato a Castell’Azzara nel 1947 e ordinato a Sovana nel 1974.. Docente presso i licei Guglielmo Marconi e Carducci di Grosseto.. Familiari Aniello e Franca, insieme ai fratelli don Antonio e Mariolina.. Il 1° maggio il Convitto Ecclesiastico di Firenze ha segnato la fine del cammino di don Vittorio Burattini, scomparso all’età di 79 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a don Vittorio Burattini: 50 anni di fede e cultura in Maremma

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