È scomparso dopo oltre sessant'anni di servizio il sacerdote che ha guidato diverse parrocchie nell’Appennino, influenzando profondamente la vita religiosa di Lama Mocogno. Durante il suo lungo percorso, ha amministrato numerosi sacramenti e partecipato a molte iniziative comunitarie, consolidando il legame tra i fedeli e la parrocchia. La sua presenza è stata una costante per decenni in quella zona, lasciando un'impronta duratura nella vita religiosa locale.

? Cosa scoprirai Quali parrocchie ha guidato per oltre sessant'anni nell'Appennino?. Come ha influenzato la vita religiosa di Lama Mocogno per decenni?. Dove si svolgeranno le esequie e la sepoltura del sacerdote?. Chi erano i familiari e i collaboratori più vicini al parroco?.? In Breve Ordinato il 28 giugno 1964, ha servito 43 anni a Lama Mocogno.. Ha ricoperto incarichi amministrativi a Cadignano Mirasole, Vaglio e Sassostorno.. Esequie religiose il 4 maggio alle ore 10 nella chiesa di Vaglio.. Sepoltura prevista nel cimitero di Camatta dopo la celebrazione funebre.. Don Romeo Venturelli è scomparso venerdì 1 maggio all’età di 86 anni, lasciando un vuoto profondo nelle comunità dell’Appennino dove ha prestato servizio per oltre sessant’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Don Romeo Venturelli: 60 anni di fede nell’Appennino

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