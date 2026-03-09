Don Angelo Sandri, sacerdote di 70 anni, è deceduto dopo aver dedicato più di settant’anni alla comunità dell’Appennino. La notizia ha suscitato grande dolore tra i membri della chiesa di Modena e nell’intera arcidiocesi, che lo ricordano come un figura di riferimento nel territorio. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e rispettato.

La comunità ecclesiastica di Modena e l’intera arcidiocesi hanno accolto con profondo dolore la scomparsa di don Angelo Sandri, un sacerdote che ha dedicato oltre settant’anni di vita al servizio spirituale del territorio. L’uomo, nato nel 1927 e ordinato nel 1951, ha lasciato il mondo all’età di 98 anni, lasciando un vuoto enorme nelle parrocchie dell’Appennino modenese da lui guidate. Il lutto è stato ufficialmente espresso dall’arcivescovo Erio Castellucci, dal presbiterio diocesano e dalle famiglie delle comunità servite, che ricordano la sua opera come un pilastro della fede locale. La notizia giunge in una giornata serena, con temperature miti e cielo terso, quasi a simboleggiare la pace che l’anima del defunto ora possiede dopo un lungo cammino di dedizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Sandri: 70 anni di fede nell’Appennino, addio a un gigante

