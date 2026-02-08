Addio ad Angela Azzaro giornalista e volto noto dei talk show politici Aveva 59 anni video
È morta sabato sera Angela Azzaro, la giornalista e figura molto nota dei talk show politici. Aveva 59 anni. La notizia ha colto di sorpresa molti, che la ricordano per il suo modo diretto e la presenza costante in televisione.
Era un volto noto di molti talk show politici Angela Azzaro, la giornalista dell’Huffington Post morta sabato sera a 59 anni. Nata a Nuoro, per gli studi universitari si era trasferita a Milano e successivamente nella Capitale, dove lavorava. Giornalista, esperta di politica, Angela Azzaro è stata caporedattrice di Liberazione, dove curava l’inserto culturale Queer, vice direttrice del Dubbio e, fino all’aprile 2023, vicedirettrice del Riformista e quindi firma dell’Huffington Post. Ha scritto per Fandango il libro “Nuove tecniche di rivolta” e ha partecipato a diversi libri di autrici varie sui diritti delle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
