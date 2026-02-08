Addio ad Angela Azzaro giornalista e volto noto dei talk show politici Aveva 59 anni video

È morta sabato sera Angela Azzaro, la giornalista e figura molto nota dei talk show politici. Aveva 59 anni. La notizia ha colto di sorpresa molti, che la ricordano per il suo modo diretto e la presenza costante in televisione.

