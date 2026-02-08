È morta Angela Azzaro, giornalista e volto noto dei talk show italiani. Aveva 59 anni. La giornalista si è spenta dopo una lunga battaglia. Molti colleghi e amici la ricordano come una voce impegnata sui diritti e le minoranze. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e della televisione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una voce impegnata per i diritti e le minoranze. Si è spenta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice italiana, nota per la sua partecipazione ai talk show dedicati all’attualità e alla politica. Aveva 59 anni. Durante la sua carriera si è distinta per l’impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze, guadagnandosi il rispetto di colleghi e pubblico. Il consigliere di Sinistra civica ecologista alla Regione Lazio, Claudio Marotta, ha espresso il suo cordoglio: «È un grande dolore la scomparsa di Angela Azzaro. Il vuoto che lascia è quello delle voci capaci di unire intelligenza e umanità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio ad Angela Azzaro, giornalista e volto noto dei talk show: aveva 59 anni

Approfondimenti su Angela Azzaro

È morta sabato sera Angela Azzaro, la giornalista e figura molto nota dei talk show politici.

La giornalista Angela Azzaro è morta a 59 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Angela Azzaro

Addio Angela Azzaro, amica geniale di questo giornaleLa nostra collega si è spenta ieri a 59 anni. Spirito libero e anticonformista, così la vogliamo ricordare ... msn.com

Lutto nel giornalismo, addio ad Angela AzzaroLa giornalista Angela Azzaro è morta oggi, 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia. tuttomercatoweb.com

Addio Angela Azzaro, amica geniale di questo giornale x.com

A proposito dello stupro, un articolo di Angela Azzaro, pubblicato sei anni fa e purtroppo ancora attuale. "Te la sei cercata”, “è colpa tua, per come eri vestita”; “lo hai fatto ingelosire e lui ti ha giustamente picchiata”. Sono espressioni che pensavamo appartene facebook