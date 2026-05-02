Acrobatica Alessandria travolge Chieri | trionfo netto al PalaCima

Nella sfida tra Acrobatica Alessandria e Chieri, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria schiacciante al PalaCima. La partita si è conclusa con un risultato netto, evidenziando la superiorità delle padrone di casa. La giocatrice che ha ricevuto il riconoscimento di MVP ha avuto un ruolo determinante nel risultato finale. Chieri ha faticato a reagire ai parziali del primo set, che hanno indirizzato il punteggio verso la squadra di Alessandria.

? Cosa scoprirai Chi è la giocatrice che ha conquistato il titolo di MVP?. Perché Chieri non è riuscita a reagire ai parziali del primo set?. Come influirà questo trionfo sulla classifica in vista della chiusura?. Cosa accadrà in Piazzetta della Lega per festeggiare i dieci anni?.? In Breve Parziali dei set: 25-9, 25-12 e 25-18 al PalaCima.. Martina Balboni eletta MVP per la prestazione tecnica.. Coach Bruno Napolitano punta alla sfida contro Parella.. Celebrazione decimo anniversario con dj set in Piazzetta della Lega.. Acrobatica Alessandria domina al PalaCima con un netto 3-0 contro Chieri ’76 Volleyball, consolidando la propria corsa stagionale in vista dei prossimi impegni decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acrobatica Alessandria travolge Chieri: trionfo netto al PalaCima Acrobatica ALESSANDRIA-MONDOVì in DIRETTA (Volley Femminile B1) Notizie correlate Domotek Volley travolge Acqui Terme: trionfo netto in trasferta? Cosa sapere Domotek Volley batte Acqui Terme 0-3 al PalaValenza con i parziali 21-25, 28-30, 16-25. Futura Under 19 travolge la Gallinese: trionfo netto con 6 retiLa Cadi Antincendi Futura Under 19 conferma il proprio valore tecnico e la solidità del progetto sportivo ottenendo una vittoria schiacciante per 7 a...