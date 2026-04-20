Futura Under 19 travolge la Gallinese | trionfo netto con 6 reti

La squadra Under 19 di Futura Antincendi ha ottenuto una vittoria significativa contro la Gallinese, terminata con il punteggio di 7 a 2. La gara si è conclusa con sei reti segnate dalla formazione di casa, dimostrando un netto predominio sul campo. La partita si è svolta senza particolari incidenti e ha visto un predominio tecnico della squadra vincente.

La Cadi Antincendi Futura Under 19 conferma il proprio valore tecnico e la solidità del progetto sportivo ottenendo una vittoria schiacciante per 7 a 2 contro la Gallinese. Il successo, ottenuto sul campo del Palattinà, vede i giovani giallo-blu guidati da Mister Peppe Scopelliti dominare l’incontro grazie a una prestazione collettiva che non ha lasciato spazio alle avversarie. L’avvio della gara è stato netto, con i ragazzi di Scopelliti che hanno subito messo a segno due reti per portarsi sul vantaggio iniziale. Nonostante un momento di difficoltà in cui la Gallinese è riuscita a pareggiare, la squadra ha mantenuto il controllo della sfida, chiudendo la prima frazione di gioco con un punteggio di 4 a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Futura Under 19 travolge la Gallinese: trionfo netto con 6 reti Notizie correlate Potenza travolge il Sorrento: trionfo netto con tre reti piazzateIl Potenza ha ottenuto una vittoria netta e convincente per 3-0 contro il Sorrento, spezzando la serie negativa subita durante la sfida di Pasquetta... Columbus Crew 2 travolge il New England: trionfo netto sul campoIl Columbus Crew 2 ha ottenuto una vittoria di misura sul campo del New England Revolution II, chiudendo il confronto sul punteggio di 2-1. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Calcio a 5 Juniores U19 Nazionali . Squadre in campo per il 2° turno Playoff [SEGUI LIVE]; Calcio a 5 Juniores Naz. Squadre in campo per i Playoff 2° Turno [SEGUI LIVE]; Promozione Lucana - Mister Tarricone (Sporting Lavello): Partita strana, ora pensiamo al futuro; Calcio a 5, la Futura U19 impegnata in semifinale playoff contro Cetraro. Futura Under 19 da sogno, è campione regionale con un netto 7-2La Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 non delude le aspettative e correda il proprio cammino con un nuovo trionfo stagionale. Battuta una onorevole Gallinese. Termina 7 a 2 la sfida del Palat ... strettoweb.com Futura Under 19 da sogno, è campione regionale con un netto 7-2 facebook