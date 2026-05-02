Acque Veronesi destina oltre 330mila euro al fondo di solidarietà dell’Ato

Acque Veronesi ha deciso di destinare oltre 330mila euro al fondo di solidarietà sociale dell’Ato Veronese. La delibera è stata approvata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di sostenere iniziative sociali nella provincia. La somma rappresenta una parte delle risorse che l’azienda mette a disposizione per progetti a favore delle comunità locali. La decisione rientra nelle attività di responsabilità sociale della società.

Acque Veronesi ha approvato la destinazione di oltre 330mila euro al fondo di solidarietà sociale dell’Ato Veronese. Le risorse derivano da una parte significativa del premio ottenuto da Arera per le performance del biennio 2022-2023 e saranno utilizzate per aiutare concretamente gli utenti più.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Acque Veronesi. . @acqueveronesi ha stanziato oltre 330mila euro a favore del fondo di solidarietà sociale di ATO Veronese per sostenere famiglie e realtà del territorio che affrontano situazioni di fragilità economica. - facebook.com facebook