Uccelli morti presso la sede di Acque Veronesi | Si schiantano sulle vetrate dell' edificio

Gli uccelli si sono schiantati contro le vetrate di Acque Veronesi, causando la morte di diversi esemplari. Giuseppe Rea, consigliere comunale a Verona del Movimento 5 Stelle e responsabile della tutela degli animali, ha scritto una lettera al presidente dell’azienda, Roberto Mantovanelli, chiedendo di intervenire subito per prevenire altri incidenti del genere. Un dettaglio concreto è che, negli ultimi giorni, sono stati trovati almeno una dozzina di uccelli morti vicino all’edificio.

Giuseppe Rea, consigliere comunale delegato alla tutela del Benessere degli Animali, ha scritto al presidente Roberto Mantovanelli, chiedendo provvedimenti per risolvere il problema Rea spiega di avere ricevuto segnalazioni in merito alla presenza di numerosi volatili morti presso la sede di Acque Veronesi di San Michele, inaugurata poco tempo fa. «La causa della morte di questi uccelli - si legge nella missiva - è certamente da ricondurre alle vetrate che ricoprono il perimetro dell'edificio e all'effetto "specchio" che creano nei confronti della vegetazione circostante ma anche del cielo e delle nuvole, in particolare durante le giornate limpide ed assolate, generando un'illusione ottica nei volatili, che si schiantano contro l'edificio.