Corsa al riarmo il Fondo monetario internazionale | il 40% dei Paesi destina oltre il 2% del Pil alla Difesa

Il nuovo rapporto del Fondo Monetario Internazionale evidenzia come circa il 40% dei Paesi destinino oltre il 2% del proprio prodotto interno lordo alla spesa militare. La pubblicazione analizza le implicazioni economiche di questa tendenza, sottolineando come l’aumento degli investimenti in difesa possa influenzare le economie nazionali. Lo studio si concentra sulle dinamiche macro e microeconomiche legate alla corsa al riarmo, senza entrare in dettagli specifici sui singoli Stati.

La corsa al riarmo danneggia anche l’economia dei singoli stati che vi partecipano. A dirlo, il nuovo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), che ha analizzato le dinamiche macro e micro economiche della corsa alle armi. Riarmo, quasi un Paese su due ha incrementato le spese militari dal 2020. A livello globale “la spesa per la difesa sta aumentando rapidamente”, premettono gli analisti del Fondo, “Negli ultimi cinque anni, circa la metà dei paesi del mondo ha incrementato i propri bilanci militari e le vendite di armi da parte delle maggiori aziende del settore a livello globale sono raddoppiate in termini reali, nell’arco di due decenni” e “con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, questi trend sono destinati a proseguire”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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