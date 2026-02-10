La Ponti di Ghemme diventa Marchio Storico di interesse nazionale
La Ponti di Ghemme entra nel registro dei Marchi Storici di interesse nazionale. L’azienda, simbolo dell’eccellenza dell’aceto italiano, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale che tutela il suo nome e la sua tradizione. Ora la Ponti può vantare uno status speciale, che valorizza la sua lunga storia e il suo ruolo nel settore alimentare italiano.
Ponti, l'azienda di Ghemme simbolo dell’eccellenza dell’aceto italiano, entra ufficialmente nel registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale.Il riconoscimento celebra oltre 230 anni di qualità, consolidando il legame tra l’azienda, il territorio e la tradizione produttiva del.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Ponti, aceto e conserve di verdura sempre più orientate all'exportQuasi 112 milioni di euro di fatturato, un quarto destinato all’estero: la Ponti di Ghemme, storica azienda specializzata nella produzione di aceto, conserve di verdure e condimenti, guarda sempre più ... rainews.it
Giacomo Ponti è il nuovo presidente di Federvinill piemontese Giacomo Ponti, a capo dell'omonima azienda di Ghemme che produce aceti e conserve, è il nuovo presidente di Federvini. Subentra a Micaela Pallini. Il passaggio di consegne è avvenuto nel ... rainews.it
