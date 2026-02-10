La Ponti di Ghemme diventa Marchio Storico di interesse nazionale

La Ponti di Ghemme entra nel registro dei Marchi Storici di interesse nazionale. L’azienda, simbolo dell’eccellenza dell’aceto italiano, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale che tutela il suo nome e la sua tradizione. Ora la Ponti può vantare uno status speciale, che valorizza la sua lunga storia e il suo ruolo nel settore alimentare italiano.

