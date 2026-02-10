Castello di Meleto Sigillo del marchio storico di interesse nazionale

Il Castello di Meleto nel Chianti riceve il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale. È uno dei pochi castelli medievali della zona con torri angolari a base circolare. La decisione arriva dopo anni di attenzione sulla sua importanza storica e architettonica. Ora il castello potrà beneficiare di maggiori tutele e valorizzazioni.

Se uno pensa al Chianti appaiono alla mente alcune icone. Una di queste è il Castello di Meleto, tra i pochi manieri medioevali di questa terra con torri angolari a base circolare. Il Castello di Meleto, sulle colline di Gaiole, ha ottenuto il sigillo di " Marchio Storico di Interesse Nazionale " ed entra nel Registro speciale dei marchi storici istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), riservato alle imprese che da almeno 50 anni rappresentano un patrimonio di eccellenza, continuità e identità produttiva italiana. Sì, perché oltre a storia ed arte, il castello è al centro di una storica azienda vitivinicola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castello di Meleto. Sigillo del marchio storico di interesse nazionale Approfondimenti su Castello Meleto Castello di Meleto entra nei Marchi storici Il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti ha ricevuto il riconoscimento di “Marchio storico di interesse nazionale”. Città di Castello, chiude lo storico forno di via del Popolo dopo mezzo secolo di attività A Città di Castello, lo storico forno di via del Popolo ha chiuso i battenti dopo oltre 50 anni di attività. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Castello Meleto Argomenti discussi: Castello di Meleto. Sigillo del marchio storico di interesse nazionale; Il Castello di Meleto ottiene il marchio storico di interesse nazionale; Castello di Meleto entra nei Marchi storici; Vino, Castello di Meleto 13esimo Marchio storico del Mimit in Toscana. Castello di Meleto entra nei Marchi storiciCastello di Meleto a Gaiole in Chianti ottiene il sigillo di Marchio storico di interesse nazionale ed entra ufficialmente ... msn.com Vino, Castello di Meleto 13esimo Marchio storico del Mimit in ToscanaMilano, 9 feb. (askanews) – Castello di Meleto, Cantina di Gaiole in Chianti (Siena), ... msn.com A Wine&Siena 2026 Francesco Montalbano, direttore generale di Castello di Meleto facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.