Accoltellato alla stazione Tiburtina il 26enne è ancora grave Presi gli aggressori

Da romatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 30 aprile, un giovane di 26 anni di origini somale è stato coinvolto in una lite che si è conclusa con un accoltellamento nel piazzale della stazione Tiburtina. Le sue condizioni sono considerate ancora gravi. Sono stati arrestati gli uomini ritenuti responsabili dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Un cittadino somalo di 26 anni è stato gravemente ferito durante la serata del 30 aprile scorso nel piazzale della stazione Tiburtina. Dopo meno di 48 ore dall'aggressione, i carabinieri della stazione Nomentana e del nucleo operativo della compagnia Parioli hanno sottoposto a fermo tre persone.🔗 Leggi su Romatoday.it

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