Accoltellato alla stazione Tiburtina il 26enne è ancora grave Presi gli aggressori

La sera del 30 aprile, un giovane di 26 anni di origini somale è stato coinvolto in una lite che si è conclusa con un accoltellamento nel piazzale della stazione Tiburtina. Le sue condizioni sono considerate ancora gravi. Sono stati arrestati gli uomini ritenuti responsabili dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Un cittadino somalo di 26 anni è stato gravemente ferito durante la serata del 30 aprile scorso nel piazzale della stazione Tiburtina. Dopo meno di 48 ore dall'aggressione, i carabinieri della stazione Nomentana e del nucleo operativo della compagnia Parioli hanno sottoposto a fermo tre persone.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paura a Tiburtina: tre coltellate a un giovane, ricoverato in condizioni critiche; Sangue a Tiburtina: 26enne accoltellato e in fin di vita al Policlinico; Milano, 14enne aggredito e accoltellato nella notte: è grave; Accoltellamento in stazione giovane in fin di vita | Trovato così Incubo totale. Roma: 26enne accoltellato a stazione Tiburtina, tre fermatisomali, tutte senza fissa dimora e con precedenti, accusati di tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso. radiocolonna.it Paura a Tiburtina: tre coltellate a un giovane, ricoverato in condizioni criticheLa vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere una lama rimasta conficcata nella regione dorsale ... romatoday.it Milano, oltre che capitale degli violenze sessuali si conferma anche capitale degli accoltellamenti. A Porta Genova, tre persone sono rimaste ferite per colpi di lama al culmine di una rissa. Domenica era stato addirittura accoltellato un 14enne per strada a Qua - facebook.com facebook Tentato omicidio a #Lipari, arrestato un trentaquattrenne. L'uomo avrebbe accoltellato all'addome un coetaneo durante una lite avvenuta in una strada dell'isola #TgrSicilia x.com