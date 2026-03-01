Accoltellamento in centro Lecco | 20enne in prognosi riservata Fermato dai carabinieri l' autore

Nella zona della stazione a Lecco, un giovane di 20 anni è stato ferito gravemente con un coltello e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. I carabinieri hanno individuato e fermato l'autore dell'aggressione poche ore dopo l'accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione dei residenti e delle forze dell'ordine.

Sabato sera di sangue in zona stazione. I militari hanno già individuato il presunto aggressore e rintracciato il coltello a serramanico con il quale avrebbe colpito Fermato nel giro di poche ore dai carabinieri il presunto autore del grave fatto di cronaca avvenuto in zona stazione a Lecco dove un 20enne è stato accoltellato e ferito gravemente. I militari della Compagnia di Lecco hanno infatti tratto in arresto un 25enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento avvenuto alle 23.15 di sabato 28 febbraio in via Sassi. Dopo le prime verifiche, si è potuto ricostruire in modo più preciso quanto accaduto. La vittima è stata colpita con un fendente al torace con un coltello al termine di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

