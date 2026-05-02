Nella serata di giovedì 30 aprile, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, un giovane di 26 anni è stato ferito con un'arma da taglio e si trova in condizioni critiche all’ospedale. La polizia ha trovato il ragazzo in condizioni gravissime e sta indagando sull’accaduto, che ha provocato grande allarme tra residenti e pendolari. Le circostanze precise dell’aggressione sono ancora da chiarire.

Un ventiseienne è ricoverato in condizioni gravissime dopo un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di giovedì 30 aprile nei pressi della stazione Tiburtina, a Roma. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere una lama rimasta conficcata nella schiena. La prognosi resta riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 23.30 nell’area parcheggi dell’Autostazione Tibus. Il giovane, cittadino somalo già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato assalito da una o più persone e colpito con diversi fendenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accoltellamento in stazione, giovane in fin di vita: “Trovato così”. Incubo totale

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