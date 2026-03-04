il dr stramezzi trovato in fin di vita

Il dr. Andrea Stramezzi è stato trovato in fin di vita e si trova attualmente in condizioni gravissime. È stato più volte ospite del programma PIAZZA LIBERTÀ, condotto da Armando Manocchia. Le autorità stanno indagando sulla situazione, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone.

Il dr. Andrea Stramezzi, che è stato più volte ospite di Armando Manocchia in PIAZZA LIBERTA', è in gravi condizioni. Il figlio scrive su X: "Papà @AStramezzi è stato trovato in fin di vita. Non sappiamo ancora cosa sia successo. È ora in terapia intensiva, in coma, al policlinico di Milano. Ha sacrificato tutto per salvare gli altri. facendosi molti nemici. Preghiamo per lui insieme"

