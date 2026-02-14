A Lione, un giovane di 23 anni che lavorava come addetto alla sicurezza del collettivo femminista di destra «Nemesis», è stato brutalmente aggredito da un gruppo di antagonisti e ridotto in fin di vita. L’attacco è avvenuto durante una manifestazione, quando il ragazzo cercava di proteggere alcuni partecipanti. Un testimone ha riferito di aver visto gli aggressori scagliarsi contro di lui con spranghe e bastoni, lasciandolo ferito gravemente.

A Lione un ragazzo di 23 anni, che faceva parte del servizio di sicurezza del collettivo femminista di destra «Nemesis», è stato aggredito da un gruppo di antagonisti. Tra loro, forse, anche il collaboratore di un deputato di estrema sinistra. Alla fine potrebbe scapparci il morto. Si chiama Quentin il giovane attivista identitario francese pestato a morte da un branco di militanti antifascisti. Quentin ha 23 anni, è uno studente di matematica e la sua unica «colpa» è stata quella di aver voluto proteggere sei ragazze di Némésis, il collettivo femminile delle giovani identitarie francesi che difendono i diritti delle donne contro i soprusi degli immigrati (e il silenzio dei media). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli antifa riducono in fin di vita un giovane

Nella notte a Roma, due aggressioni hanno coinvolto un uomo, lasciandolo in condizioni critiche, e un’altra vittima.

Un giovane, tornato al supermercato con un coltello, ha tentato di aggredire l’addetto alla sicurezza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Antifascisti riducono in fin di vita attivista di destra e strangolano 19enne/ Lione, bufera estrema sinistra; Lione aggredito un militante di estrema destra Accuse alla France Insoumise; Maja T condannata in Ungheria: fu complice di Ilaria Salis/ 8 anni per il presunto pestaggio di.

In Ungheria il governo di Orban ha equiparato per legge gli Antifa al terrorismoLo avevano detto. E lo hanno fatto davvero. Con il decreto governativo n. 297/2025, il governo ungherese guidato da Viktor Orbán ha ufficialmente inserito gruppi, individui e realtà riconducibili ... fanpage.it

Chi sono gli Antifa in America, il gruppo che Trump vorrebbe classificare come terrorista dopo l'omicidio di Charlie KirkIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato su Truth Social la sua intenzione di designare il movimento Antifa come organizzazione terroristica, a una settimana dall'omicidio ... wired.it

Ora tutti in galera.. Dal Tribunale di Bari arrivano dodici condanne per i militanti di Casapound che, il 21 settembre del 2018, aggredirono alcuni manifestanti antifascisti nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Nell’imputazione sono citati l’articolo uno del facebook