Accise carburanti | da governo nuovo taglio esteso fino al 22 maggio Mobilitate risorse per 196 milioni

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio, aggiungendo ulteriori tre settimane di agevolazioni. La misura, che comporta un costo di circa 196 milioni di euro, era già in vigore e ora è stata estesa per fornire un aiuto ai consumatori durante questo periodo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza modifiche alle condizioni precedenti.

Costerà 196 milioni alle casse statali, ma il governo ha deciso l'estensione del taglio delle accise dei carburanti per tre settimane. Quindi in due fasi. All'abbassamento previsto fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale si aggiungerà, secondo fonti di Palazzo Chigi, un intervento con un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Per gli ulteriori 12 giorni di taglio saranno mobilitate, come detto, risorse per 196 milioni. Si spera che per allora Trump e l'Iran abbiano trovato un accordo. Sullo Stretto di Hormuz de sul resto L'articolo Accise carburanti: da governo nuovo taglio esteso fino al 22 maggio.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Accise carburanti: da governo nuovo taglio esteso fino al 22 maggio. Mobilitate risorse per 196 milioni Notizie correlate Leggi anche: Carburanti, nuovo taglio delle accise: durerà fino al 22 maggio Caro carburanti, il governo prorogherà il taglio delle accise fino al 22 maggio: ecco comeIl governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per tre settimane, fino al prossimo 22 maggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia; Sul carburante il governo sta facendo ciò che non si dovrebbe fare; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Accise sui carburanti: in vista una nuova proroga dopo il 1° maggio. Accise carburanti: da governo nuovo taglio esteso fino al 22 maggio. Mobilitate risorse per 196 milioniCosterà 196 milioni alle casse statali, ma il governo ha deciso l'estensione del taglio delle accise dei carburanti per tre settimane. Quindi in due fasi. All'abbassamento previsto fino al 10 maggio d ... firenzepost.it Taglio accise carburanti: proroga Governo per 3 settimane | Conferma gasolio, ridotto di 5 cent costo benzinaProroga per altri 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti: cosa ha deciso il Governo in CdM. Aumenta prezzo benzina, taglio invariato su gasolio ... ilsussidiario.net Carburanti, taglio delle accise fino al 22 maggio: ma in due tempi. Ecco come funziona https://gazzettadelsud.it/p=2204033 - facebook.com facebook Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com