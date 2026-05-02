Accise | benzina più cara il governo salva il diesel con gli sconti

Negli ultimi giorni sono state introdotte nuove accise che hanno portato a un aumento dei prezzi della benzina, mentre sono stati messi in atto sconti per il diesel per contenere i costi. Questa scelta ha generato un impatto diretto sulle spese degli automobilisti, con un incremento del prezzo al distributore. La decisione del governo di penalizzare chi utilizza la benzina ha suscitato diverse reazioni, anche se non sono state fornite motivazioni ufficiali a supporto di questa misura.

? Cosa scoprirai Quanto peserà l'aumento del pieno sul portafoglio degli automobilisti?. Perché il governo ha deciso di penalizzare chi usa la benzina?. Come influirà questa scelta sui costi dei trasporti e dell'agricoltura?. Chi pagherà effettivamente il rincaro dei carburanti nelle prossime settimane?.? In Breve Sconto benzina scende a 5 centesimi, diesel resta fermo a 20 centesimi al litro.. Prezzo benzina sale a 1,93 euro con aggravio di 9 euro per pieno.. Diesel sale del 24% mentre benzina cresce solo del 6% nelle ultime settimane.. Codacons stima onere per famiglie di 92 milioni di euro in tre settimane..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Accise: benzina più cara, il governo salva il diesel con gli sconti Notizie correlate Taglio delle accise, benzina più cara e diesel favorito: cosa cambia da oggi per il pienoDal 2 maggio 2026 lo sconto sulle accise resta, ma non è più uguale per tutti: il diesel continua a essere sostenuto in maniera consistente mentre la... Carburanti: prorogate le accise, benzina più cara e diesel bloccato?? Cosa sapere Il governo prorroga di 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti dal 1° maggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo taglio delle accise solo sul gasolio: dal 2 maggio benzina più cara | Dueruote; Scadenza taglio accise: rischio aumento record del gasolio in Italia; Carburanti, il taglio accise prorogato fino al 21 maggio: ma sulla benzina è minore; Benzina e gasolio più cari dal 1° maggio per scadenza taglio accise, rischio aumento record. Taglio delle accise, benzina più cara e diesel favorito: cosa cambia da oggi per il pienoTaglio delle accise: il Governo premia il diesel con uno sconto maggiore. Si cerca di calmierare i prezzi di merci e settori produttivi ... quifinanza.it Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambiaMeloni ha poi spiegato il motivo della differenza fra il taglio del gasolio e quello della benzina: Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane. Lo abbiamo fatto con ... tg24.sky.it Taglio delle accise fino al 10 maggio, un decreto ministeriale lo estenderà al 22 Saranno messi in campo altri 250 milioni di euro. #ANSA - facebook.com facebook Carburanti, Meloni dice che il taglio delle accise durerà 21 giorni ma nel decreto scade il 10 maggio x.com