Un professore condannato in via definitiva a due anni di reclusione per aver abusato di una studentessa è stato licenziato dall’istituto scolastico. La condanna, confermata anche in appello, riguarda un episodio di violenza sessuale che si è verificato durante il suo insegnamento. La decisione di licenziarlo è stata presa in seguito alla condanna penale, che ha reso inevitabile il provvedimento disciplinare.

Pistoia, 3 maggio 2026 – Dopo la condanna a due anni di reclusione, confermata anche in appello, per violenza sessuale su una sua studentessa, ora è il professore è stato anche licenziato. La storia, lo ricordiamo, risale al 2021: i fatti avvennero in un istituto della nostra provincia. Il docente era stato accusato da una studentessa di averla palpeggiata. Ne era seguito il processo penale. L’uomo, 53 anni, che era tornato a vivere nel grossetano ora è stato licenziato. Il Tribunale del lavoro di Grosseto ha respinto il suo ricorso, confermando la legittimità del provvedimento adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Secondo quanto ricostruito, i fatti sarebbero avvenuti all’interno della scuola e precisamente durante la pausa dalle lezioni, nel corridoio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abusò di una sua studentessa, prof condannato anche in appello. E ora scatta il licenziamento definitivo

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