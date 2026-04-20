Abuso su studentessa | ex direttore di Belle Arti condannato a 4 anni

Il tribunale ha condannato a quattro anni di carcere l’ex direttore di un istituto di belle arti, riconoscendo che si è reso responsabile di violenza sessuale nei confronti di una studentessa. La pena prevede anche la sospensione dall’incarico di docente per tutta la durata della condanna. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato le accuse mosse nei confronti dell’imputato.

Il tribunale ha condannato Luigi Sepiacci a quattro anni di carcere per violenza sessuale, stabilendo anche la sospensione della sua attività di docente per lo stesso periodo. L’ex direttore dell’Accademia di belle arti Lorenzo da Viterbo ha rifiutato la possibilità di scontare la pena tramite la detenzione domiciliare o la semilibertà. La sentenza chiude il procedimento iniziato dopo la denuncia di una studentessa di 23 anni, che accusava l’ottantenne di aver sfruttato la propria autorità accademica per ottenere vantaggi di natura sessuale. Il magistrato Michele Adragna, in fase di requisitoria, aveva descritto un tentativo di approccio caratterizzato da una violenza subdola, sottolineando come la giovane sia riuscita a resistere grazie alla fermezza dei propri valori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abuso su studentessa: ex direttore di Belle Arti condannato a 4 anni Notizie correlate Luigi Sepiacci condannato a 4 anni per abusi su una studentessa di belle artiLuigi Sepiacci, già direttore dell'Accademia di belle arti "Lorenzo da Viterbo", condannato per violenza sessuale a 4 anni di reclusione. Violenza sessuale su una 13enne. La trappola sui social e l’abuso. Colombiano condannato a 5 anniCinque anni di reclusione (3 in meno di quanti chiesti dalla Procura) e ammissione al percorso di giustizia riparativa per il colombiano di 24 anni...