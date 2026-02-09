Abusò della sua nipotina Nonno condannato a sette anni e otto mesi

Venerdì scorso, la Corte di Assise di Pavia ha condannato un uomo a sette anni e otto mesi di reclusione per aver abusato della nipotina. La sentenza, molto vicina ai 13 anni richiesti dall’accusa, riguarda un caso che ha scosso la comunità locale. Dopo il deposito delle motivazioni, è probabile che la difesa e la parte civile, rappresentata dalla famiglia della vittima, presentino ricorso in Appello. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si prepara ora a un nuovo capitolo nel secondo grado di giudizio.

Sette anni e otto mesi, quasi la metà dei tredici anni chiesti dall’accusa. Una sentenza di primo grado, quella pronunciata venerdì scorso dalla Corte di Assise del Tribunale di Pavia, che dopo il deposito delle motivazioni vedrà con quasi certezza ricorrere in Appello, per il secondo grado di giudizio, sia la difesa dell’imputato che la famiglia della parte lesa, ammessa come parte civile al processo, e probabilmente anche la pubblica accusa. Una condanna, infatti, che non soddisfa le attese del pm ma neppure quelle della vittima, oltre che dello stesso imputato per ragini opposte. Una stessa famiglia, che dalle vacanze di Natale del 2020 si è spezzata per il peso delle accuse: violenza sessuale, da parte del nonno 75enne, ai danni della nipotina di 6 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abusò della sua nipotina. Nonno condannato a sette anni e otto mesi Approfondimenti su Nonno Abuso Pavia, violenza sessuale sulla nipotina di 6 anni: nonno condannato a 7 anni e 8 mesi Pavia, un nonno di 67 anni è stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per aver molestato la nipotina di sei anni. Abusò sessualmente della nipote di 6 anni nel Pavese, nonno condannato a oltre sette anni di carcere Un uomo di 75 anni del Pavese è stato condannato a più di sette anni di carcere per aver molestato la nipote di 6 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nonno Abuso Argomenti discussi: Abusa della nipotina 11enne, condannato per violenza sessuale il nonno di 69 anni; Nonno abusa della nipote di cinque anni durante le vacanze di Natale, la scoperta: trovate immagini di minori nel pc; Nonno orco abusa della nipotina di 5 anni; Abusò sessualmente della nipote di 6 anni nel Pavese, nonno condannato a oltre sette anni di carcere. #Nola- Abusò della nipote minorenne, arrestato un 59enne. Condannato a 6 anni e mezzo dal Tribunale di Nola. Rintracciato a Pordenone #Cronaca #Condannato #Abusi #Minorenne #Tribunale #Pordenone #NanoTV facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.