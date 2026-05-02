Abusa di un minore in spiaggia scatta l' arresto per un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Pace del Mela con l’accusa di aver molestato un minore in spiaggia. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, portando le forze dell’ordine a intervenire e a mettere in atto le procedure di detenzione. L’uomo dovrà affrontare un procedimento giudiziario per violenza sessuale su minori. Sul luogo sono intervenuti gli agenti incaricati delle indagini.

Scatta l'arresto per un 47enne, che adesso dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale su minori dopo un grave episodio registrato a Pace del Mela. L'uomo è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Milazzo, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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