Napoli operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata | arrestato

(Adnkronos) – Avrebbe abusato di una minore ricoverata in una struttura di Pozzuoli, per questo un operatore sociosanitario è stato arrestato dai carabinieri. Su delega della Procura di Napoli – IV Sezione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone – i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare in.