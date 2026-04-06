Ciclone Erminio piogge record in Abruzzo | in tre giorni caduta più del doppio della media di aprile

Il passaggio del ciclone Erminio ha portato in Abruzzo piogge intense e neve abbondante sull’Appennino. In soli tre giorni, le precipitazioni hanno superato il doppio della media di aprile, causando accumuli record nella regione. Le condizioni meteorologiche hanno interessato diverse zone, con effetti visibili su terreni e infrastrutture. La situazione ha richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità locali.

Tra il 31 marzo e il 2 aprile le precipitazioni sono state quasi continue per circa 72 ore. In Abruzzo si sono registrati picchi oltre i 200-250 millimetri soprattutto sui versanti orientali di Majella e Gran Sasso, mentre valori tra 150 e 200 millimetri hanno interessato anche Molise e altre aree del Sud. Dati che spiegano le criticità idrogeologiche emerse in diversi territori. A contenere in parte gli effetti al suolo è stata la neve caduta in quota. “Sui versanti orientali di Gran Sasso e Majella è caduto oltre un metro o un metro e mezzo di neve fresca dai 1300-1400 metri”, spiega Ferrara. Accumuli significativi anche in altre località appenniniche, mentre in alta quota si superano i due metri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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