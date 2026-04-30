Che tempo farà a maggio 2026 la tendenza meteo di Abelli | Temperature sopra la media e piogge al di sotto

Secondo le previsioni di un meteorologo, maggio 2026 sarà caratterizzato da temperature superiori alla media e da poche piogge. Questi dati derivano dall’analisi dei modelli meteorologici attuali, che indicano un andamento stabile rispetto agli mesi precedenti. La tendenza conferma quanto già osservato ad aprile, con condizioni climatiche più calde e meno piovose del solito. Le previsioni si riferiscono alla zona di Fanpage.it e ai modelli a lungo termine disponibili.

La tendenza meteo del mese di maggio 2026, a Fanpage.it parla Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert: "I modelli mostrano valori sopra la media e precipitazioni al di sotto, come già avvenuto nel mese di aprile".🔗 Leggi su Fanpage.it

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