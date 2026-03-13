Nel 2025, in Abruzzo, sono state registrate 199 aggressioni rivolte a medici e operatori socio sanitari, lasciando un’impronta significativa nel settore sanitario regionale. Le aggressioni si sono verificate durante le attività quotidiane di lavoro, evidenziando un problema di sicurezza che riguarda direttamente il personale impegnato nell’assistenza e nella cura.

Il 2025 ha lasciato un segno profondo nel sistema sanitario abruzzese, con 199 episodi di aggressione registrati contro il personale medico e sociosanitario. Trecento professionisti sono stati coinvolti in questi eventi violenti, una cifra che segna un punto critico per la sicurezza sul lavoro nella regione. L’Abruzzo si trova al centro di una crisi di sicurezza che colpisce in modo sproporzionato le donne, rappresentando oltre il 70% delle vittime. La violenza non è casuale: si concentra nei giorni feriali e nelle ore mattutine, proprio quando l’attività ospedaliera raggiunge il picco operativo. Il fenomeno interessa soprattutto i reparti di degenza e i servizi psichiatrici, dove il contatto umano è più intenso e diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: 199 aggressioni, le donne al centro del rischio

