Un uomo di 61 anni è stato fermato lungo l’autostrada A7, dove è stato trovato in possesso di 21 chili di hashish. Durante il controllo, ha mostrato segni di agitazione e nervosismo, che hanno attirato l'attenzione delle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato. La vicenda si è svolta nel tratto autostradale vicino a Brescia.

Brescia – Un 61enne originario del Bresciano è stato beccato in autostrada A7 e trovato con 21 kg di hashish. Tutto è avvenuto durante un controllo sull’importante arteria stradale che collega Lombardia e Liguria. L’uomo è stato bloccato nella provincia di Genova dagli agenti della Polizia stradale per un controllo di routine e il 61enne si è subito mostrato particolarmente agitato. Quest’ultimo particolare ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un approfondito controllo della vettura. Il controllo e la scoperta della droga. I sospetti degli agenti non si sono rivelati infondati: a bordo della vettura è stato trovato un sostanzioso quantitativo di droga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In viaggio in A7 con 21 kg di hashish in auto: troppo agitato al controllo, viene scoperto

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