A16 Napoli-Canosa chiusure notturne del tratto Grottaminarda-Vallata verso Canosa

Sulla A16 Napoli-Canosa, il tratto tra Grottaminarda e Vallata verso Canosa sarà chiuso nottetempo per lavori di pavimentazione. Le chiusure sono previste nelle notti di lunedì 2 e martedì 3 marzo, dalle 22:00 alle 6:00, e nelle notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, sempre nello stesso orario. La strada sarà interdetta al traffico per consentire gli interventi di manutenzione.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso CanosaA14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari: -nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 marzo, con orario 22:00-6:00; -nelle due notti di lunedì 9 e.