A Taipei, Taiwan, una donna di 91 anni ha sollevato un bilanciere da 45 kg durante una sessione di allenamento. La donna, di nome Chen Yue, mantiene uno stile di vita attivo e si allena regolarmente. La sua attività fisica è stata documentata in occasione di un evento locale dedicato al fitness degli anziani. La notizia ha attirato l'attenzione di molti, attirando commenti sulla sua forma fisica e sulla sua tenacia.

A 91 anni solleva un bilanciere da 45 kg. Siamo a Taipei, Taiwan, e la super nonna è Chen Yue che nonostante la veneranda età continua a occuparsi del suo fisico. Ma la storia di Chen Yue non è un’eccezione a Taiwan. Nel Paese infatti un quinto della popolazione ha più di 65 anni e molte palestre offrono programmi di allenamento su misura per le esigenze degli anziani che vogliono mantenersi in forma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A Taiwan c'è la super nonna: a 91 anni solleva un bilanciere da 45 kg

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