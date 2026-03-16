È morta a 91 anni Malena la nonna Malè di Mario De Lillo | Ho raccontato la nostra complicità

Mario De Lillo ha annunciato la morte della nonna Malena, conosciuta come nonna Malè, che aveva 91 anni. Malena è stata protagonista di numerosi video del creator e la sua scomparsa ha suscitato molta attenzione sui social. La notizia è stata condivisa dallo stesso De Lillo, che ha ricordato il rapporto speciale con la nonna e la loro complicità.

Il content creator Mario De Lillo ha annunciato la scomparsa di Malena, per tutti la nonna Malè protagonista dei suoi video. Aveva 91 anni ed era diventata popolare partecipando agli sketch comici realizzati dal nipote. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati È morta Malè, era la nonna del famoso tiktoker Mario De LilloIl mondo dei social media e dell’intrattenimento digitale italiano si stringe oggi attorno a Mario De Lillo, il noto creator romano che ha saputo... Morta Nonna Malè, la nonnina dei social diventata famosa con Mario De LilloL’addio di Mario De Lillo alla sua Nonna Malè Si è spenta Nonna Malè, la simpatica e irriverente nonnina diventata negli ultimi anni un volto... Aggiornamenti e notizie su È morta a 91 anni Malena la nonna Malè... Addio a Malena, è morta la nonna di Mario De Lillo star dei socialÈ morta Malena, l’amatissima nonna di Mario De Lillo, diventata negli ultimi anni un volto molto conosciuto sui social grazie ai ... internapoli.it Lutto per Mario De Lillo: addio alla nonna Malè, amatissima dai suoi followerNel lungo post pubblicato ha raccontato con sincerità il rapporto profondo e semplice che lo legava alla sua Malè, indiscussa protagonista dei suoi video social ... dire.it