Elda la super nonna di Greve A 104 anni ’dialoga’ con Alexa

Elda Beatrice Bertini, la super nonna di Greve, si impegna quotidianamente a usare Alexa per migliorare la sua vita. La causa di questa abitudine è la sua voglia di restare attiva e connessa con il mondo moderno, nonostante i suoi 104 anni. La donna dialoga spesso con assistenti vocali e sperimenta nuove tecnologie, dimostrando che l’età non è un limite alla curiosità. La sua esperienza testimonia una voglia di innovazione che non si ferma.

© Lanazione.it - Elda, la super nonna di Greve. A 104 anni ’dialoga’ con Alexa

C'è chi la chiama "terza età", ma per Elda Beatrice Bertini le etichette contano poco. A 104 anni appena compiuti, l'arzilla cittadina di Greve in Chianti non si limita a osservare il mondo che cambia: lo abita con una curiosità che farebbe invidia a un nativo digitale. La sua storia è un manifesto vivente contro il pregiudizio che vorrebbe gli anziani confinati ai margini della modernità. Elda, pratese d'origine ma grevigiana d'adozione da vent'anni, ha festeggiato il traguardo secolare circondata dall'affetto della sorella Gabriella e del cognato Stefano. Ma nella sua quotidianità c'è anche un'altra presenza fissa: Alexa.