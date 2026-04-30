Dal 1 al 3 maggio, Sansepolcro ospiterà il festival Primi dei Primi, dedicato ai piatti di pasta italiani. Durante l’evento saranno presentati diversi tipi di pasta, tra cui cappelletti, orecchiette, pici, ravioli, bringoli, paccheri, scialatielli e tortellini. La manifestazione si svolge in un fine settimana e coinvolge la promozione di ricette tradizionali provenienti da varie regioni del paese. La manifestazione si terrà nel centro della città.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Cappelletti e orecchiette, pici e ravioli del plin, bringoli e paccheri, scialatielli e tortellini: il festival Primi dei Primi a Sansepolcro (1 - 3 maggio) attraversa l'Italia della pasta. Tra tradizione e ricerca, gesti antichi e interpretazioni contemporanee, la manifestazione costruisce un racconto del piatto più iconico della cucina italiana nel borgo dove nel 1827 Giovanni Buitoni, insieme alla moglie Giulia Boninsegni, avviò il primo pastificio industriale del Paese. Promosso dal Comune di Sansepolcro e da Confcommercio, in collaborazione con Terretrusche Events e l’Associazione dei Commercianti del Centro Storico, il festival porta nel cuore della Valtiberina toscana trenta chef, sette dei quali stellati Michelin, e come ospite d’onore Iginio Massari, tra i più autorevoli maestri pasticceri italiani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il festival Primi dei Primi a Sansepolcro

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