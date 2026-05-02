A Mestre, sulla terraferma veneziana, è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte digitale e ai nuovi media. Il luogo funge anche da punto di incontro e di confronto con la comunità locale, offrendo spazi di discussione sul significato del presente e sul nostro modo di vivere questa epoca. La struttura si propone come un punto di riferimento per esposizioni e attività legate alla critica dell’esistente e al futuro.

V enezia, 29 apr. (askanews) – Uno spazio espositivo che è anche un luogo di incontro e di scambio con la cittadinanza e propone riflessioni sul senso del presente e del nostro essere in questo presente. A Mestre, sulla terraferma venezia, ha aperto Circuit, luogo che parla di arte digitale e nuovi media, ma anche di futuro e di critica dell’esistente. A fondarlo e a dirigerlo un artista: Herwig Egon Casadoro-Kopp. “Vogliamo raccontare non solo il passato – ha detto ad askanews – ma soprattuto il presente. Le tecnologie sono diventate in parte minaccia in parte un’opportunità, Vogliamo fare un discorso su come ci sentiamo adesso, in questo momento, come cittadini ma anche come produttori, come artisti”.🔗 Leggi su Iodonna.it

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