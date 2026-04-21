Una docente di italiano di una scuola media di Mestre è stata sospesa dopo aver tagliato i capelli a due alunne. La sospensione potrebbe durare fino alla fine dell’anno scolastico. La donna, una supplente assunta da circa due settimane con incarico a tempo determinato, ha spiegato di aver agito per cercare di far passare un messaggio. La scuola ha avviato un procedimento disciplinare in merito all’accaduto.

La sospensione della docente di italiano potrebbe escludere la donna dalle lezioni fino a fine anno. Si tratta infatti di una supplente in servizio da circa due settimane che aveva un incarico a tempo. Le famiglie delle minori coinvolte intanto sembrano intenzionate a non procedere oltre dopo il clamore mediatico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Sospesa la prof che ha tagliato una ciocca di capelli a due studentesse; Scuola, sospesa la supplente che ha tagliato i capelli a una studentessa: era in servizio 15 giorni. Al lavoro i funzionari, la preside convoca le famiglie: Ora torniamo alla normalità; Sospesa prof che ha tagliato i capelli alle alunne di una scuola media di Mestre: Volevo solo farmi capire; Sforbiciate ai capelli in classe durante una lezione: sospesa la docente. La preside: Ripristinare la serenità.

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