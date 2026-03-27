domani la presentazione del libro immagini e vita a manfredonia

Domani alle 18.30 si terrà la presentazione del libro “Immagini e vita” presso la sede del Circolo Unione a Manfredonia. Il volume è pubblicato dalla casa editrice Mondadori.

Domani, alle ore 18.30, presso la sede del Circolo Unione, presenteremo il libro “Immagini e vita”, edito dalla “Mondadori”. Autobiografia affettiva e professionale di un medico napoletano. Nel caso di specie, Marco Salvatore, Professore emerito di diagnostica per immagini, presso l’Universita’ Federico II di Napoli, già direttore scientifico dell’Irccs Synlab SDN e dell’istituto nazionale tumori Fondazione Pascale, nonché componente del consiglio d’amministrazione del Centro nazionale di ricerche.Prenderà parte all’iniziativa, oltre al Prof. Salvatore, anche il Prof. Lucio d’Alessandro, Magnifico Rettore dell’Universita’ Suor Orsola Benincasa di Napoli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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