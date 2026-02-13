Piazzola accende i motori | arriva Padova Moto Days

Piazzola sul Brenta si prepara ad accogliere la prima edizione di Padova Moto Days, che sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 trasformerà gli spazi dell’ex Jutificio in un grande punto di ritrovo per appassionati di moto e scooter. La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Piazzola, nasce dalla volontà di riunire tutti gli amanti delle due ruote in un evento che vuole valorizzare il settore e la cultura motociclistica locale. Tra esposizioni, prove su pista e incontri con esperti, la fiera si distingue per la scelta di uno spazio industriale riqualific

L’evento nasce con l’obiettivo di riunire in un unico contesto concessionarie ufficiali, officine specializzate, motoclub, associazioni sportive, collezionisti, aziende artigiane e negozi di accessori e abbigliamento tecnico. Una formula pensata per intercettare non solo motociclisti esperti, ma anche famiglie e curiosi interessati ad avvicinarsi a un settore che coniuga passione, tecnica e cultura. Uno dei capitoli centrali della manifestazione sarà la sicurezza stradale. In collaborazione con B-Safe Biker School e la Polizia Locale di Piazzola sul Brenta, sono previsti incontri formativi e momenti di sensibilizzazione rivolti in particolare ai giovani.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su padova moto

Le segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl Padova hanno annunciato un presidio davanti alla Prefettura di Padova il 16 gennaio 2026, alle ore 10:30.

BYD accelera la sua espansione in Europa, inaugurando ufficialmente la nuova fabbrica in Ungheria.

Ultime notizie su padova moto

Foiano saluta il Natale e accende i motori del CarnevaleArezzo, 3 gennaio 2026 – Foiano saluta il Natale e accende i motori del Carnevale. Il Sindaco Franci e l’Assessore alla Cultura Reali : «Eventi partecipati e identità condivisa, ora inizia il cammino ... lanazione.it

CONSEGNE! Altre moto Triumph hanno trovato il loro pilota! Grazie di cuore ai nostri clienti per aver scelto Triumph Padova! Benvenuti in questa meravigliosa famiglia! Ora non vi resta che girare la chiave e iniziare la vostra avventura! Triumph Pad - facebook.com facebook