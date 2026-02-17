Boat Days a Civitavecchia quinta edizione

Boat Days arriva a Civitavecchia, portando la quinta edizione della fiera dopo aver registrato il tutto esaurito nelle quattro precedenti. La manifestazione si terrà dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo 2026, attirando un gran numero di espositori e appassionati di nautica. La città si prepara ad accogliere un evento che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia, pronti a scoprire le ultime novità del settore.

Dopo quattro edizioni di successo e con il sold out degli espositori già raggiunto, Boat Days approda a Civitavecchia con la sua quinta edizione in programma dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo 2026. Due weekend interamente dedicati al mare e alla nautica da diporto, in un evento che trasforma la città in un grande spazio espositivo a cielo aperto. Gommoni, imbarcazioni, motori fuoribordo, accessori e sport acquatici animeranno un percorso espositivo diffuso, che avrà come protagonista assoluto il mare e il suo profondo legame con il territorio.🔗 Leggi su Romatoday.it

BOAT DAYS 2026

