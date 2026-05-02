A fuoco un appartamento in centro a Firenze | evacuato l’edificio

Nella notte di oggi, un incendio ha interessato un appartamento situato in una palazzina nel centro di Firenze. L'incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l'edificio per garantire la sicurezza dei residenti. Non sono state riportate vittime, ma l’incendio ha causato danni alla struttura. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Firenze, 2 maggio 2026 – Momenti di paura si sono vissuti in piena notte a Firenze per un incendio che si è verificato in una palazzina in pieno centro. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti quando era l’una di notte in via Pietrapiana, per spegnere un incendio che aveva interessato un appartamento al quarto piano di un condomino. Sul posto è stata inviata una squadra e un’autoscala. https:www.lanazione.itpisacronacaincendio-monte-faeta-t0q5vo66 L’intervento dei vigili del fuoco li ha visti impegnati per spegnere le fiamme su due linee, da una parte attraverso il vano scale, e dall’altra dall’esterno della palazzina con l’autoscala.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A fuoco un appartamento in centro a Firenze: evacuato l’edificio ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOVISIO MASCIAGO PER INCENDIO APPARTAMENTO A PADERNO DUGNANO Notizie correlate Leggi anche: Firenze, incendio in appartamento in via Pietrapiana: edificio evacuato dai vigili del fuoco Milano, incendio in appartamento: evacuato intero edificioSei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate da circa mezz’ora per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in via Pietrapiana a Firenze: intervento dei vigili del fuoco nella notte; Fiamme all’alba in una pelletteria. Allarme rosso in via dei Cattani; Incendio in appartamento a Firenze, evacuato un condominio in via Pietrapiana; Incendio sul monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casa. Il rogo causato da sterpaglie bruciate. Incendio in appartamento a Firenze, evacuato un condominio in via PietrapianaIncendio nella notte in un appartamento a Firenze, in via Pietrapiana: evacuato un condominio, nessuna persona coinvolta ... gonews.it Firenze, appartamento in fiamme nella notte: edificio evacuatoAppartamento in fiamme nella notte a Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 1 in Via Pietrapiana, per un incendio in un appartamento al quarto piano di un condomino. Sul posto inviata una s ... 055firenze.it Dopo lo splendido sold out di Firenze, il tour prosegue a maggio con cinque date: Perugia, Fabriano, Sassari, Gallarate, Thiene. Saranno le ultime date del tour, giunto alla terza stagione. Sempre a maggio, ci sarà anche la data di Prato il 7 maggio, però in qu - facebook.com facebook Firenze, arriva Elisa in concerto al Mandela Forum x.com