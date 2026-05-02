Firenze, 2 maggio 2026 - Si conclude con un evento pubblico la prima edizione di 'Terra chiama Scuola', il contest promosso dalla Scuola di Agraria dell’Università di Firenze in collaborazione con Libraccio e Autolinee Toscane, nato per avvicinare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e del futuro dell’agraria. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 8 maggio alle ore 18, presso la libreria Libraccio di Firenze (via Cerretani 16 rosso). Un momento di incontro e condivisione che vedrà protagonisti gli studenti vincitori, selezionati da una giuria composta da docenti, ricercatori ed esperti del settore per la qualità, l’originalità e l’efficacia dei lavori presentati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze l'evento 'Terra chiama scuola'

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