Belgrado sta valutando l’acquisto di nuovi sistemi terra-aria provenienti dalla Cina, in un momento in cui l’attenzione verso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento militare si fa più forte nella regione. La discussione riguarda l’introduzione di tecnologie cinesi per rafforzare le difese aeree del paese, con un’attenzione particolare alle strategie di potenziamento delle capacità militari in un quadro di incertezza regionale.

Tra incertezze regionali e diversificazione del procurement militare, cresce l’interesse di Belgrado per l’importazione di nuovi sistemi terra-aria. E la Serbia guarda al HQ-9B a lungo raggio di produzione cinese. Il presidente Vu?i? ha annunciato che nel mese di aprile la Serbia firmerà “contratti molto importanti per l’ulteriore approvvigionamento di armi ed equipaggiamenti militari”, in particolare per costruire una “difesa aerea estremamente forte e multilivello”. L’annuncio è avvenuto dopo un incontro con i massimi rappresentanti del Ministero della Difesa e delle Forze Armate Serbe, dichiarando che la situazione della sicurezza è diventata più complessa rispetto a gennaio 2026.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Belgrado chiama Pechino: nuovi sistemi terra-aria cinesi per la Serbia

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