A diciotto anni bussa alla sede di FdI e chiede di candidarsi Avellino la storia di Michele

A 18 anni, un giovane si è recato di persona presso la sede di un partito politico ad Avellino, chiedendo direttamente di candidarsi alle prossime elezioni comunali. Non ha utilizzato messaggi o intermediari, ma si è presentato spontaneamente al coordinamento provinciale, senza preavviso. La sua richiesta ha attirato l’attenzione, considerando l’età e il modo in cui si è presentato, segnando un episodio insolito nella sede politica locale.

Ha citofonato. Non ha mandato un messaggio, non ha chiesto un appuntamento tramite intermediari. Una sera si è presentato al coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia ad Avellino e ha chiesto, di persona, se poteva essere candidato alle prossime elezioni comunali. Michele D'Agostino ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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