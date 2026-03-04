La storia di Michèle Lamy la donna che ha sfilato alla Fashion Week e trucca sempre gli occhi di nero

Michèle Lamy è la "dark queen of fashion", la "sacerdota oscura": ecco chi è la donna che ha sfilato alla Paris Fashion Week col suo stile anticonvenzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano Fashion Week, gli occhi bordati di nero di Prada e il trucco spontaneo di Max MaraDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week...

Alla Paris Fashion Week 3.PARADIS ha portato in passerella la memoria, la quotidianità e gli oggetti che restanoTra le proposte della Paris Fashion Week di gennaio, una delle più interessanti per il menswear è stata sicuramente quella di 3.

Una selezione di notizie su Michèle Lamy.

Chi è Michèle Lamy, la strega che ha incantato il Festival del Cinema di Venezia 2025C’è chi la chiama strega, chi divinità pagana. Lei è Michèle Lamy, classe 1944, figura di spicco della cultura e della moda francese, sbarcata a Venezia in occasione della Mostra del Cinema con un ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Michèle Lamy, una vera strega al Festival di Venezia 2025Nata nel 1944 nel Giura, in Francia, Michèle Lamy proviene da una famiglia di origini algerine. L’impronta artistica con tutta probabilità è un’eredità del nonno, che realizzava accessori per lo ... dilei.it