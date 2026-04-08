Torna il Festival della salute mentale l' edizione 2026

Torna nel 2026 il Festival della salute mentale, con una serie di eventi che spaziano tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti e attività all'aperto. Nel programma sono previste anche lezioni, conferenze e diverse iniziative volte a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé, degli altri e degli ambienti in cui si vive. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo vari spazi pubblici e culturali.

Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo.È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamoArezzo, 8 aprile 2026 – Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare... Cultura: dal 15 aprile al Maxxi lo Spiraglio Filmfestival della Salute mentale 16sima edizioneTorna a Roma dal 15 al 18 aprile 2026, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAaxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il... 3rd annual Family Fun Fest held at DeVos Place Temi più discussi: Parole in cammino, a Siena torna il festival della lingua italiana; Torna il Festival del Futuro Sostenibile: tre giorni di idee, azioni e comunità a Cittiglio - Pressenza; Sito Istituzionale | Torna la Festa della Lettura del Municipio II; A Trento tra sabato 11 e domenica 12 torna il Festival della Canzone europea dei Bambini. 'Segni della notte', torna il festival del cinema contemporaneoLa 10/a edizione di Segni della notte international film festival si terrà a Urbino dal 13 al 19 aprile, nella Sala del Maniscalco. Nei giorni di lunedì, giovedì e domenica le proiezioni saranno ... ansa.it Torna MareDireFare: il festival dell'oceano per tutta la famigliaLa sesta edizione di MareDireFare – Festival dell’Oceano si presenta: dal 9 al 20 aprile torna il Festival dedicato al mare per celebrare il Decennio degli Oceani. Domani giovedì 9 aprile alle 10.30 n ... triesteprima.it #ULSS4 al “Festival della Bellezza” 2026: inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva Questa mattina il Direttore Generale Carlo Bramezza ha partecipato a Palazzo Balbi alla conferenza stampa di presentazione del Festival della Bellezza 2026, iniziativ - facebook.com facebook Protagonista assoluto della scena musicale italiana, Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, certificato tre volte disco di platino. x.com