Torna il Festival della salute mentale l' edizione 2026

Da arezzonotizie.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna nel 2026 il Festival della salute mentale, con una serie di eventi che spaziano tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti e attività all'aperto. Nel programma sono previste anche lezioni, conferenze e diverse iniziative volte a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé, degli altri e degli ambienti in cui si vive. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo vari spazi pubblici e culturali.

Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo.È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamoArezzo, 8 aprile 2026 – Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare...

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