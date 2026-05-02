A bordo dell' auto centinaia di oggetti rubati da un supermercato | una coppia finisce nei guai

Una coppia di giovani è stata denunciata dopo che, a bordo della loro auto, sono stati trovati centinaia di oggetti rubati durante un furto in un supermercato. La refurtiva è stata sequestrata dalla polizia, che ha fermato i due dopo averli individuati durante un controllo di routine. La dinamica dell’incidente e i dettagli sul reato sono ancora in fase di accertamento.

A bordo dell'auto viene scoperta la refurtiva di un furto al supermercato. Due giovani vengono denunciati. Anche nel fine settimana della Festa della Liberazione, il personale della polizia di Stato di Forlì è stato impegnato a monitorare strade e autostrade della provincia per sanzionare.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Furto in supermercato: coppia nei guai, recuperati 500 euro di prodottiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia originaria dell’Est Europa di 41anni l’uomo e 33 la... Banda di ladri al supermercato. Un lombardo finisce nei guaiPer il colpo da 21mila euro messo a segno la scorsa estate al Conad City di Potenza Picena, un 49enne pluripregiudicato di Pavia è stato denunciato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: FERMATI A BORDO DELL'AUTO, UNO DI LORO AVEVA COMMESSO UN FURTO AL SUPERMERCATO: DENUNCIATO A TERRACINA; Senza patente si schianta in moto a Milano: morto un giovane, gravissimo l'amico; Incidente sulla strada per Torrechiara: scontro tra auto e camion; Finiscono con l’auto nel fiume Oglio, salvi i quattro ragazzi a bordo. Estorsioni con i bimbi a bordo dell'auto, donna arrestata a NapoliI carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania. Stanno effettuando un servizio anti rapina e monitorano le attività commerciali. La 'gazzella' entra nel ... rainews.it A bordo dell’auto senza guidatore: la prova a Los Angeles, noi «ostaggi» del robotaxiL’energumeno, alla guida di un pick-up che sembra quasi un camion, ha lo sguardo stralunato. «Ma che c... combina questa macchina?», chiede ad alta voce, prima di sfrecciare, non senza aver lanciato ... video.corriere.it La giovane, a bordo di una delle imbarcazioni dirette a Gaza con aiuti umanitari, ha rassicurato la famiglia sulle sue condizioni di salute. L’intercettazione da parte di unità israeliane è avvenuta in acque internazionali e ha coinvolto circa 175 attivisti, tra cui 24 - facebook.com facebook Flotilla verso Gaza, affonda la barca con a bordo Antonella Bundu: “Così ci siamo salvati” x.com