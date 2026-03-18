Furto in supermercato | coppia nei guai recuperati 500 euro di prodotti

Una coppia di 41 e 33 anni, originaria dell’Est Europa, è stata denunciata dai Carabinieri di Avellino per aver sottratto circa 500 euro di prodotti in un supermercato. I militari hanno individuato e fermato i due durante le indagini, recuperando la merce rubata. L’episodio si è verificato ieri, e ora i due sono a disposizione delle autorità per i provvedimenti del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia originaria dell’Est Europa di 41anni l’uomo e 33 la donna, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Nei giorni scorsi, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un noto supermercato di Atripalda a seguito della segnalazione relativa a due persone in atteggiamento sospetto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i soggetti che, bloccati all’esterno dell’esercizio e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due borse contenenti generi alimentari e prodotti di bellezza, ancora etichettati e proventi di furto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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